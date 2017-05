Foto revela a “felicidade” do Papa Francisco ao encontrar Donald Trump

“Nao, Hollywood nao está planejando uma nova versao da Família Addams. Esta é uma foto de hoje mais cedo quando o presidente Trump se encontrou com o Papa Francisco no Vaticano.” Assim o Gizmodo descreve uma das fotografias do Papa ao lado da família presidencial norte-americana, registrada nesta 4ª feira, dia 24 de maio. O site observa que o pontífice conseguiu dar 1 sorriso ou 2 quando as câmeras estavam clicando, mas que os momentos em que ele estava descuidado pareceram capturar seus verdadeiros sentimentos. O Papa Francisco e Donald Trump nao sao exatamente o que se pode chamar de amigos. A respeito da intençao de Trump de construir um muro na fronteira entre o México e os EUA, o líder religioso declarou, certa vez – “Qualquer pessoa, quem quer que seja, que apenas quer construir muros ao invés de pontes nao é cristao”. Enquanto isso, a internet se diverte com a foto de hoje cedo – há quem tenha colocado um sorriso no rosto do Papa com a ajuda do FaceApp e também quem tenha comparado o semblante do Papa nos encontros com Trump e com Barack Obama. A propósito, o encontro nao muito feliz levou o nome ‘Pope Francis‘ para os Trending Topics mundiais do Twitter.

