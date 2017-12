Fotógrafo enviou lente pelo correio, chegou ao destino destruída – veja isso

Aconteceu no Reino Unido – o fotógrafo Jacob Hawkins vendeu sua lente Tamron SP 70-300mm pelo eBay e enviou o produto pelo Royal Mail, o correio britânico. Uma semana depois, recebeu, do comprador, fotos que mostravam a embalagem e a lente totalmente destruídas. “Ficou tudo estraçalhado, como se um elefante tivesse pisado no pacote”, diz Hawkins. Ele havia embalado a lente com isopor e plástico bolha, o que nao fez a mínima diferença – “Meu palpite é que um dos carros do correio passou por cima da caixa, porque se você olha o pacote consegue ver as marcas de pedra. Deve ter sido um veículo que passou por cima ou algo assim”, sugere. Só quando o fotógrafo recorreu à mídia para divulgar a história é que o Royal Mail pagou o reembolso devido. Ainda assim, o correio nao assumiu a culpa – disse que fez o pagamento como um “gesto de boa vontade”. Via DesignTAXI.

O pacote antes de ser enviado pelo correio…

E depois…

