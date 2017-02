Fox envia comunicado, nao conseguiu chegar a um acordo com a Sky – leia aqui

Leia abaixo, na íntegra, o comunicado enviado pela Fox a respeito das negociaçoes para renovar seu contrato com a Sky:

A FOX Networks Group (FNG) Latin America informa aos seus fãs que após vários meses de negociaçao para manter a distribuiçao de seus atuais canais FOX, FX, National Geographic, Nat Geo Wild, FOX Life, FOX Sports e FOX Sports 2, na plataforma da Sky, nao conseguiu, infelizmente, chegar a um acordo. As condiçoes comerciais e de distribuiçao oferecidas pela Sky estao abaixo dos valores de mercado e do valor e relevância do conteúdo que o público elege e desfruta.

A FNG Latin America pede desculpas aos seus fãs por esta situaçao e lhes garante que sempre estará aberta ao diálogo e fará o máximo para garantir que os fãs tenham acesso aos seus shows favoritos como “The Walking Dead”, “Os Simpsons”, “Homeland”, “Legion”, “24: Legacy”, “Prison Break”,“The Americans”,“Scream Queens”, “American Crime Story”, “American Horror Story”, “Modern Family”, “Genius”, “História de Deus”, o conteúdo esportivo mais apreciado como a Copa Conmebol Libertadores Bridgestone ou produçoes originais como “1 Contra Todos”. Estes e centenas de horas de entretenimento seguirao a disposiçao do público no Brasil através de todos os demais sistemas de TV por Assinatura.”