Funcionários do Walmart agora fazem entregas de pedidos no caminho para casa

Em uma iniciativa que considera como um “game-changer” para bater de frente com a Amazon, o Walmart agora está pagando funcionários para, no seu caminho para casa, depois do trabalho, fazerem entregas de pedidos realizados online. O programa ainda está em fase de testes em apenas 2 lojas dos EUA – 1 de New Jersey e outra no Arkansas –, mas pode ampliar as vantagens que a rede já tem sobre a Amazon – suas 5 mil lojas no país e mais de 1 milhao de funcionários. “Nossas lojas nos colocam a menos de 16 km de 90% da populaçao dos EUA. Agora imagine todas as rotas que nossos colaboradores dirigem do e para o trabalho e as casas pelas quais eles passam no caminho”, diz entusiasmado Marc Lore, responsável pelas operaçoes online do Walmart. O programa nao é compulsório – quem está interessado se dispoe a participar. Até agora, centenas de pacotes já foram entregues nesse novo sistema e, em muitos casos, em metade do tempo estimado no momento da compra – que normalmente já é bem curto, de apenas 2 dias. Leia mais no Mashable.

