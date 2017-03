Garfield é macho ou fêmea? Guerra pelo gênero do gato na Wikipédia

Quem diria que uma das 1as polêmicas de 2017 seria o gênero do gato mais famoso do mundo: Garfield. Tudo porque um escritor americano escavou uma entrevista de 2015 do criador do personagem, Jim Davis, na qual ele dizia: “por ser um gato, na verdade, Garfield nao é macho nem fêmea, nem de nenhuma raça ou nacionalidade, nem jovem nem velho“. Em sua página no Twitter, o escritor Virgil Texas destacou o trecho e afirmou: “Garfield nao tem gênero“. Isso levou a uma disputa pela ediçao da página do personagem na Wikipédia, fazendo com que o próprio site fechasse o artigo, impedindo novas ediçoes. O caso chegou até o jornal americano The Washington Post, que foi atrás de Davis para confirmar o gênero (ou a ausência dele) do personagem. Finalmente, o criador se pronunciou dizendo: “Garfield é macho. Ele tem uma namorada, Arlene“. Ufa! Se alguém ainda estava em dúvida… nota do AV Club.

publicidade publicidade