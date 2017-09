Garota encontra espada no lago onde Rei Artur teria deixado Excalibur

Parece o início de um filme – uma garotinha de 7 anos encontrando uma espada no mesmo lago no qual, diz a lenda, a espada do Rei Artur foi arremessada. Segundo o jornal The Mirror, Matilda Jones estava remando no lago Dozmary Pool, em Bodmin Moor, quando encontrou uma espada de cerca de 1,2 metro – exatamente o tamanho de Matilda. Diz-se que foi nesse mesmo lago que o Rei Artur atirou sua mítica espada Excalibur para devolvê-la à Dama do Lago, após ter sido ferido fatalmente na Batalha de Camlann. Mas o pai da menina nao se animou muito, reconhecendo que, pela aparência, a espada que Matilda encontrou deve ter, no máximo, 30 anos. “Deve ser um objeto cenográfico antigo“, disse ele. Uma pena, achávamos estar diante da nova rainha da Inglaterra. ;-)

