Garotinha de 7 anos mandou carta pedindo emprego ao Google, CEO respondeu

Depois que o pai de Chloe contou à menina sobre as coisas interessantes que o Google faz e mostrou fotos dos escritórios da empresa – com seus pufes, escorregadores e até carrinhos de kart –, a garotinha de 7 anos resolveu enviar uma carta para o “Google boss” (chefe do Google) pedindo por um emprego. Na mensagem, Chloe se apresenta, diz que gosta de computadores e que, além de trabalhar no Google, gostaria de ser funcionária de uma fábrica de chocolate e de nadar nas Olimpíadas. Além disso, dá suas credenciais – seus professores a elogiam por ser boa na soletraçao, leitura e também na matemática. Pra finalizar, diz que essa é a 2ª carta que escreveu na vida – a 1ª foi para o Papai Noel. :-) Para surpresa de Chloe e de seu pai, a carta nao só foi recebida e lida como ganhou uma resposta assinada por ninguém menos que Sundar Pichai, CEO do Google. “Querida Chloe”, diz a mensagem – “Muito obrigado por sua carta. Fico feliz que você goste de computadores e robôs, e espero que você continue aprendendo sobre tecnologia. Acredito que se você continuar trabalhando duro e seguindo seus sonhos, você pode conquistar tudo que quiser – de trabalhar no Google a nadar nas Olimpíadas. Estou ansioso para receber sua candidatura de emprego quando você concluir seus estudos! :) Os melhores desejos para você e sua família.” É claro que o Google sabe que uma iniciativa como essa rende uma bela repercussao positiva para a empresa, mas um gesto simples como esse também pode significar muito para uma criança. Segundo Andy, pai de Chloe, a menina ficou encantada com a resposta e agora está ainda mais disposta a se sair bem na escola e a trabalhar para o Google. ;-) Saiu no Mashable.

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she’s so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc — Andy Bridgewater (@B21DGY) 13 de fevereiro de 2017

Chloe e seu pai, Andy Bridgewater

