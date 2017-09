George R. R. Martin pode descansar – computador já escreveu novo livro da saga

Os fãs nao aguentam mais esperar por “Winds of Winter“, o próximo livro da saga “As Crônicas de Gelo e Fogo“, que inspirou a série “Game of Thrones“. Talvez o maior sintoma dessa espera seja um fã que criou uma rede neural artificial, apenas para que ela escrevesse “Winds of Winter” – ou, ao menos, a sua versao do livro. O fã em questao é Zack Thoutt, e sua rede neural se baseou em palavras, frases e personagens dos outros livros da série para gerar um livro novo. Segundo ele, a rede tem “uma longa memória de curto prazo“, que se lembra de informaçoes dos volumes anteriores, como personagens mortos – mas nao funciona 100%, visto que personagens como Ned Stark e Lorde Mormont voltaram à vida em sua versao do novo livro. Louco, nao é? Você pode ler a versao “alternativa” de “Winds of Winter” aqui. Mas é capaz de os robôs tomarem a Terra antes que Martin lance a versao original. ;-) Notícia do io9.

publicidade publicidade