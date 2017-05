Getty Images celebra a diversidade no Cannes Lions 2017

A Getty Images promoverá a diversidade no Festival Internacional de Criatividade de Cannes deste ano, que acontece de 17 a 24 de junho. A empresa comandará o painel ‘Seeing is Believing: The Power of Re-picturing Stereotypes‘ (em traduçao livre, ‘Ver é acreditar: o poder de criar um novo retrato dos estereótipos), no dia 22 de junho, às 16:00, no Lumière Theatre. A discussao vai explorar o motivo pelo qual as imagens sao tao importantes quando se trata de reformular conceitos de gênero, raça, distúrbios mentais, LGBTQ e religiao, alterando as percepçoes, evocando a empatia e ajudando as marcas a se envolverem com um público mais amplo. Participarao do painel Piera Gelardi, co-fundadora e diretora executiva criativa do Refinery 29, Campbell Addy, fotógrafo e fundador do Niijournal e da Nii Agency, Pam Grossman, diretora de tendências visuais da Getty Images, e Braden Summers, artista e fotógrafo conhecido por seu projeto “All Love is Equal” (“Todo Amor É Igual”). “Qualquer pessoa que tenha um papel na criaçao, distribuiçao e seleçao de imagens em qualquer nível nas indústrias publicitária e editorial tem a capacidade – e a responsabilidade – de representar melhor as diversas audiências com as quais eles estao falando. Por esta razao, nao poderíamos estar mais entusiasmados em trazer esta discussao para o Cannes Lions e espero que o nosso painel nao apenas informe e inspire, mas motive os participantes a conduzir uma mudança”, diz Pam Grossman. Nesta ediçao a Getty Images também comemora seu 20º aniversário como patrocinadora de conteúdo oficial da competiçao Young Lions. | Foto: Campbell Addy/Getty Images

