Getty Images mostra a transformaçao no rosto de famosos ao longo de 20 anos

Em comemoraçao aos seus 20 anos, a Getty Images está lançando uma campanha global que destaca a passagem do tempo no rosto de 4 celebridades – o ex-presidente dos EUA Bill Clinton, a tenista norte-americana Serena Williams, a atriz Scarlett Johansson e o príncipe William. Todas as fotos, claro, fazem parte do acervo da Getty Images. Cada uma das celebridades possui um arquivo gigantesco de imagens – só Bill Clinton, por exemplo, tinha 32,246 fotos quando a campanha foi produzida. Cuidadosamente escolhidas e dispostas cronologicamente, as fotos permitem acompanhar 20 anos de transformaçoes em cada uma dessas 4 personalidades. A criaçao é da AlmapBBDO.

publicidade publicidade