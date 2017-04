Globo anuncia fim do portal Ego e também do Paparazzo, de ensaios sensuais

Em nota, a Globo informa que decidiu descontinuar, no fim deste mês, o portal de notícias de celebridades e entretenimento Ego. Diz que a decisao de encerrar as atividades do portal, fundado em 2006, veio depois de uma reflexao sobre a evoluçao do mercado de notícias de celebridades no Brasil e no mundo e de novas dinâmicas de interaçao entre artistas e seus fãs pelas redes sociais. Também avisa que será descontinuado o Paparazzo, editoria do Ego voltada para ensaios sensuais. Segundo a Globo, seu investimento digital será concentrado em seu ambiente de vídeo, Globo Play, e nas verticais de conteúdo, jornalismo, entretenimento e esportes representadas pelos portais G1, Gshow e Globoesporte.com e pelo fantasy game Cartola FC. A notícia do fim do Ego já se espalhou pelas redes sociais – nesse momento, #ObrigadoPorTudoEgo está no topo dos TTs do Brasil no Twitter e aparece também nos Trending Topics mundiais. Com a hashtag, os usuários relembram algumas das maiores ‘pérolas’ do site – confira aqui. ‘Paparazzo’ também está entre os assuntos mais comentados do Twitter Brasil.

