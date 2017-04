Globo seleciona jornalistas recém-formados para cobrir Copa do Mundo da Rússia

Até o dia 30 de abril, Globo, SporTV e globoesporte.com recebem inscriçoes para o processo seletivo do projeto ‘Passaporte’, que busca jornalistas formados entre 2014 e o 1º semestre de 2017 para participar da cobertura da Copa do Mundo da Rússia – no Brasil ou em outros países. Os interessados, além de gostar de esporte, devem ser fluentes em inglês, ter nível intermediário em outro idioma e disponibilidade para mudança, pois poderao ser alocados em outro país durante o projeto. O processo seletivo incluirá avaliaçoes online e encontros presenciais, testes de vídeo, inglês, atualidades, conhecimentos gerais e entrevistas. As inscriçoes podem ser feitas pelo site www.vempraglobo.com.br/passaporte.

