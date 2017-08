Google desenvolve algoritmo que remove marca d’água de imagens instantaneamente

Ah, a marca d’água. Heróica para quem cria, ingrata para quem precisa da imagem original. Pensando nisso, pesquisadores do Google desenvolveram um algoritmo ideal que remove a marca d’água instantaneamente. O raciocínio deles foi que, se as marcas numa imagem ou numa coleçao de imagens sao todas iguais, para retirá-las, seria preciso entao usar apenas um único método. “Marcas d’água visíveis deveriam ser criadas nao apenas para serem difíceis de ser removidas de uma única imagem, mas para serem mais resistentes contra a remoçao em massa“, escreveram os pesquisadores num artigo. Eles recomendam que as marcas tenham pequenas diferenças entre elas, para dificultar a vida de quem quer roubar o conteúdo autoral. As ideias do artigo estao reunidas no vídeo acima. Genial, nao? Notícia do DesignTAXI.

