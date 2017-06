Google e Facebook ganham + com anúncios do que todos os jornais e rádios juntos (!)

80,8 bilhoes de dólares. É este o montante que o Google vai faturar em 2017 com publicidade. Se fica difícil visualizar tanto dinheiro, o Inc. simplifica – USD 80,8 bilhoes é o equivalente a USD 11,54 por cada habitante do planeta, é mais do que o PIB de vários países e também é tanto quanto todos os jornais e revistas do mundo inteiro, juntos, ganham com a venda de anúncios. O Facebook vem logo em seguida, com USD 36,3 bilhoes – praticamente o mesmo que todas as estaçoes de rádio, juntas, faturam com a venda de espaço publicitário. Juntos, os 2 gigantes abocanham cerca de 50% de todo o dinheiro investido em publicidade globalmente – número que em breve deve atingir os 83%, segundo cálculos da Digital Content Next. Em seguida vem 3 companhias chinesas – Alibaba, Baidu e Tencent –, que controlam mais de 60% do mercado publicitário chinês e 15% da publicidade global. Atrás das ‘Big Five’ estao outras 12 empresas – Yahoo!, Microsoft, LinkedIn, IAC, Verizon, Amazon, Pandora, Twitter, Yelp, Snapchat, Sina e Sohu – que, em conjunto, faturam perto da metade do que o Google ganha com anúncios anualmente. Leia na íntegra aqui.

publicidade publicidade