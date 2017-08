Google e Walmart se unem para enfrentar Amazon nas vendas online

Você provavelmente já ouviu falar da assistente virtual Alexa, da Amazon, que permite que os usuários façam compras por comando de voz. Agora, surge um concorrente de peso – o Google fechou uma parceria com o Walmart para oferecer o mesmo tipo de serviço. Utilizando aparelhos como celulares, os usuários do Google Express, loja online do Google, poderao fazer compras usando apenas a própria voz. A parceria ainda vai além – os clientes do Walmart podem conectar suas contas ao Google para que a gigante da tecnologia recomende produtos, baseando-se em compras anteriores. Mesmo com a maior parte das marcas tendo suas próprias lojas na internet, a Amazon ainda tem uma grande predominância no mercado de vendas online, o que explica a uniao de duas empresas gigantes para tentar derrubá-la. A notícia é da BBC.

