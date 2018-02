Google em Oeiras – das terras do Marquês de Pombal ao ‘Oeiras Valley’ da Europa

Desde a semana passada – data do anúncio feito pelo chefe do Governo português, António Costa, em Davos, na Suíça – que o país está comemorando a escolha de Oeiras (na Grande Lisboa) para a instalaçao de um centro de inovaçao do Google, com a criaçao de mais de 500 empregos qualificados, principalmente na área da engenharia. “O local já está sendo chamado de ‘Oeiras Valley’ por ter atualmente cerca de 30% das empresas tecnológicas de Portugal instaladas no local, como a HP, a Cisco e a Colt”, afirmou o autarca (prefeito) deste município. Para os mais interessados, vale uma visita à história desta área próxima à Lisboa (via Wikipedia) e à explicaçao do Google, através de resposta escrita à Lusa, que este será “um novo centro de operaçoes de fornecedores (…) totalmente dedicado a fornecedores terceiros”, um ‘hub’ tecnológico para a Europa, Oriente Médio e África.

