Google escondeu um ‘fidget spinner’ nos resultados de busca – sabia dessa?

A gigante da web resolveu aderir à mania do momento – o ‘fidget spinner’, brinquedinho giratório desenvolvido para aliviar o estresse. Usuários do Reddit descobriram que, procurando por ‘spinner’, um fidget spinner virtual aparece no topo dos resultados de busca. Para girar, basta imitar, com o mouse, o movimento de rotaçao que você faria em um spinner real. Outra opçao é simplesmente clicar o botao ‘Spin’. Para quem nao gosta do spinner, o Google adicionou também uma roda da fortuna virtual – ela aparece quando você ajusta o controle para ‘Number’. O recurso funciona tanto no desktop quanto no mobile, mas aparentemente nao em todos os navegadores – no Safari, por exemplo, você pode nao conseguir reproduzir a brincadeira. Dica do The Next Web.

publicidade publicidade