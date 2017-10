Grupo Globo e CBF enviam comunicado sobre os jogos da Seleçao Brasileira

Segue abaixo, na íntegra, o comunicado enviado à imprensa, na tarde dessa 6ª feira, pelo Grupo Globo e pela CBF:

Globo, Globosat e CBF anunciam que o Grupo Globo adquiriu com exclusividade os direitos relativos à transmissao dos jogos da Seleçao Brasileira em TV aberta, TV paga e PPV, pelo período de novembro de 2017 a dezembro de 2022. O acordo abrange todos os jogos das Eliminatórias, realizados no Brasil, para a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022, e os amistosos, em qualquer país, também no período 2017/2022, incluindo as duas próximas partidas da Seleçao, contra Japao e Inglaterra. Os direitos para as plataformas digitais já tinham sido adquiridos em setembro pelo Grupo Globo. O Grupo Globo reforça assim o seu compromisso com a Seleçao Brasileira, com a qualidade das suas transmissoes e o esforço diário de levar o melhor conteúdo, na melhor forma, para seu público e parceiros. A CBF considera extremamente positiva a continuidade da parceria com o Grupo Globo para levar os jogos da seleçao a toda a torcida brasileira.”