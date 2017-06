Grupo Publicis proíbe todas suas agências de participar de premiaçoes em 2018

Segundo matéria da Adweek, o Publicis Groupe nao participará do Cannes Lions em 2018. Nem de Cannes nem de qualquer outro festival ou premiaçao. A iniciativa é creditada a Arthur Sadoun, novo CEO do grupo, que proibiu “todas as suas agências ao redor do mundo de participar de premiaçoes, feiras ou outros esforços promocionais pagos” por pelo menos 1 ano. Em um memo interno escrito por Frank Voris, CEO da Re:Sources, unidade de serviços financeiros do Publicis Groupe, a informaçao é de que o grupo quer reduzir seus custos em 2,5% em 2018, e que essa economia deve vir, pelo menos em parte, da “eliminaçao de todas as premiaçoes/feiras pelo próximo ano.” “Isso é mandatório e exceçoes nao serao aprovadas”, diz o memorando. À publicaçao, Sadoun disse que isso significa evitar “qualquer coisa relacionada a promover a nós mesmos para ter certeza de que nossos profissionais e nosso dinheiro estao sendo colocados no lugar certo.” A notícia veio no mesmo dia em que a Publicis anunciou o lançamento de ‘Marcel’, uma plataforma desenvolvida para conectar seus mais de 80 mil funcionários em 30 países, descrita como “o 1º assistente profissional que usa inteligência artificial e tecnologia de aprendizado de máquina” para facilitar a co-criaçao em nível global, veja o vídeo abaixo. Como era de se esperar, a notícia repercutiu nos principais veículos especializados, entre eles Ad Age, Campaign e Agency Spy.

