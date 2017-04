Havaianas lança campanha global, cria embalagens especiais e multicoloridas

Em forma de embalagens especiais e multicoloridas, a campanha global de Havaianas 2017, criada pela AlmapBBDO, está chegando aos países onde as sandálias sao comercializadas. Segundo a agência, a intençao é levar “às diversas culturas, em várias partes do mundo, a essência do verao brasileiro, sua alegria, o ritmo, a energia que parece nao ter fim e o jeito único do povo brasileiro fazer amizade”. Cada embalagem destaca, com uma ilustraçao diferente, um desses atributos. Ponto de partida da campanha internacional 2017, a coleçao de embalagens deu origem a diversos cartazes, anúncios, gifs, vinhetas e material para vitrines que já começam a ganhar o mundo. Além disso, em forma de caixas, latas ou potes de sorvete, elas também serao usadas ao longo do ano em ativaçoes, press kits para influenciadores e açoes de marketing direto. No Brasil, as embalagens serao lançadas em breve e serao disponibilizadas em um ponto de venda “inusitado”, garante a Almap. O conceito da campanha global 2017 é “Havaianas. Feitas do verao brasileiro”. Na versao internacional, em inglês, ele é traduzido para “Havaianas. Made of Brazilian Summer”.

