Havaianas transforma “Que tiro foi esse” em meme para o Carnaval e ultrapassa 9 milhoes de views

A Havaianas é a 1ª marca a trabalhar com Jojo Toddynho, dona do hit do momento, “Que tiro foi esse” – aproveitou o sucesso para lançar a versao carnavalesca da música em formato de meme. Acompanhada de Fernanda Paes Leme e Nana Rude, Jojo gravou um vídeo para a marca na linha amarela do metrô de Sao Paulo, nessa última 6ª feira, dia 02. O vídeo foi postado na madrugada do mesmo dia e já soma mais de 9 milhoes de visualizaçoes nas redes sociais até o momento. A criaçao é da AlmapBBDO. Além do meme, a Havaianas envelopou um vagao do metrô da linha amarela com a campanha Global 2018 da marca, “Viva o Verao”. As estaçoes Paulista, Faria Lima e Fradique Coutinho também contam com ativaçoes – distribuiçao de adereços como óculos e tiaras, tatuagens temporárias e pinturas no rosto. Além disso, duas Bandas Havaianas estarao circulando nas 3 estaçoes para animar os folioes. As ativaçoes sao assinadas pela agência TUDO e ocorrem nos dias 10, 11, 12, 13, 17 e 18 de fevereiro.

