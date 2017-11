Herói da vida real | Harrison Ford ajuda motorista que sofreu acidente

Harrison Ford já foi herói em ‘Star Wars‘, ‘Blade Runner‘, ‘Indiana Jones‘, ‘Força Aérea Um‘… mas, às vezes, a ficçao se mistura com a realidade. No último fim de semana, o astro de Hollywood parou seu carro para ajudar uma mulher que tinha perdido o controle de seu veículo e batido em algumas árvores numa estrada em Santa Paula, na Califórnia. Os bombeiros da regiao confirmaram que Harrison Ford foi uma das pessoas que ajudaram a motorista a deixar seu carro após o acidente. No Twitter, um usuário mostrou algumas fotos de Ford próximo ao acidente, ajudando como podia. Nota do A.V. Club.

Harrison Ford is trending for the right reasons.

The helped rescue a woman who veered off Route 126 in Ventura County.

First a big sigh of relief and then a standing ovation for being a real life hero. pic.twitter.com/aLb9hh20Po

— Red T Raccoon (@RedTRaccoon) November 20, 2017