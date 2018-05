Hoje é dia – Lisboa hasteia a bandeira contra a discriminaçao

Alô mundo, alô vida real! Numa época em que a maioria dos políticos está tao pouco comprometida com o bem estar e a dignidade de seus cidadaos, um exemplo de 2 representantes do Estado português que merece ser seguido – hoje cedo, no Twitter da Câmara de Lisboa, o autarca (prefeito) Fernando Medina e o vereador Ricardo Robles hasteiam nos Paços do Concelho (sede da CML) a bandeira que assinala o “Dia Nacional e Internacional contra a Homofobia e Transfobia”. Mais que um gesto, um compromisso para a igualdade de direitos e o respeito à pessoa humana.

Lisboa assinala “Dia Nacional e Internacional Contra a Homofobia e Transfobia” hasteando Bandeira 🏳️‍🌈 nos Paços do Concelho. #Lisboa assume o compromisso pela igualdade de direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo e contra as discriminações👩‍👩‍👧 pic.twitter.com/811Fvu7hNU — Lisboa (@CamaraLisboa) 17 de maio de 2018

