Impasse leva Fox a tirar seus canais da Sky, mas nv acordo ainda nao está descartado

O grupo Fox anunciou, nesta 4ª feira, que seus canais nao farao mais parte dos pacotes da Sky Brasil, 2ª maior operadora de TV paga no país, com mais de 5,2 milhoes de assinantes. Segundo informa Mauricio Stycer, “a renovaçao do contrato travou por conta de questoes ligadas à remuneraçao e, também, pela dificuldade de incluir o pacote premium da Fox (2 novos canais, Fox 1 e Fox Action) na Sky.” Entre as atraçoes a que os assinantes da Sky nao terao mais acesso estao os jogos da Libertadores, ‘Os Simpsons‘ e ‘The Walking Dead‘. O contrato se encerra no próximo dia 31. Leia abaixo o comunicado da Fox:

“FOX Networks Group Latin America informa os seus fãs que depois de vários meses de negociaçoes com SKY Brasil, infelizmente, ainda nao chegou a um acordo para a renovaçao da distribuiçao dos seus canais e serviços. Por nao alcançar as condiçoes necessárias, a transmissao do seu conteúdo será interrompida no final de janeiro; no entanto, o FOX Networks Group Latin America continuará fazendo todos os esforços para chegar a um acordo. Além disso, os fãs ainda podem desfrutar de todos os nossos canais e serviços disponíveis, em outras operadoras de TV por assinatura”.

