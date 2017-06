Incêndio coloca Portugal em risco máximo de atençao

Na capa do jornal ‘Público’ de hoje, a imagem da tragédia que se abateu sobre Portugal neste final de semana. Um incêndio de grandes proporçoes, na regiao de Leiria, no centro do país, arrasou algumas localidades, provocou muitas mortes (62 pessoas), feridos e destruiu pequenas aldeias. Centenas de profissionais da proteçao civil continuam no ‘teatro de operaçoes’ procurando evitar novas surpresas – o risco máximo de incêndio continua nesta 2ª feira. A área é extensa e a preocupaçao ainda é enorme. As autoridades do país estao atentas e pedem à populaçao para aceitar os pedidos de abandonar as suas casas, quando feitos pelos bombeiros e a Cruz Vermelha. Algumas pessoas tentaram fugir pela estrada (Nacional 236), mas devido à fumaça, ao calor e a pouca visibilidade, nao tiveram sucesso. A causa deste “verdadeiro inferno” foi natural, dizem – um fenômeno chamado “trovoada seca” que acendeu a chama de um maior cuidado e atençao com as vítimas e as populaçoes (muitos idosos) que vivem nesta área. O governo decretou luto nacional por 3 dias.

