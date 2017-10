Incêndios em Portugal – o “pior dia de fogos do ano” já causou 31 mortes

Ontem, domingo, centenas de incêndios deflagraram no norte e centro de Portugal. Diversas localidades foram evacuadas, populaçoes realojadas e dezenas de estradas bloqueadas ao trânsito. De acordo com os números mais recentes da Autoridade Nacional de Proteçao Civil, 31 pessoas perderam a vida nesse que está sendo considerado o “pior dia de fogos do ano”, segundo as autoridades portuguesas. O pior em termos de incêndio, tendo deflagrado mais de 500 fogos em território nacional. Esta é a 2ª situaçao mais grave, depois de Pedrógao Grande, no verao, que se alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilizaçao de mais meios no combate aos incêndios. Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteçao Civil e o protocolo com Marrocos, relativo à utilizaçao de meios aéreos. Nas 1as páginas dos jornais e ao vivo nos telejornais as imagens sao devastadoras e os fogos ainda nao estao totalmente controlados. “Vamos ver se as condiçoes meteorológicas ajudam para podermos ter a situaçao controlada com brevidade. Se nao, poderemos ter um dia ainda muito crítico”, avisou um dos autarcas (prefeitos) de uma das regioes atingidas. Com Lusa.

