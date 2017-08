Insight simples q resolveu um problemao das redes sociais é a campanha invejada da semana

Matías Lafalla e Ramiro Rodriguez Gamallo assumiram um grande desafio quando foram escolhidos para liderar a agência Saatchi & Saatchi Buenos Aires. Historicamente conhecida como Del Campo Saatchi & Saatchi, a companhia mudou de perfil, mas continuou responsável pela maioria das campanhas de clientes com um retrospecto criativo muito exitoso, como é o caso da marca de cerveja Andes. Lafalla e Gamallo estao cumprindo o papel de manter lá em cima o nível criativo dessas campanhas, como fizeram com o Bar Inclinado, ideia invejada no capítulo 63 da Envy Chain. Agora, no capítulo 64, os 2 Diretores Gerais de Criaçao da Saatchi & Saatchi Buenos Aires revelam sua inveja criativa por uma ideia que nasceu na Argentina e ganhou o mundo, cheia de prêmios internacionais. É talvez o insight mais simples que você já viu, mas que resolve um problemao relacionado com a tecnologia que até entao ninguém tinha conseguido solucionar. Quer saber que ideia é essa? Aperta o play! ;-)

