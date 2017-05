Inspirada em música do U2, campanha traz de volta a sinalizaçao de uma cidade

Manágua, capital da Nicarágua, é uma cidade de mais de 1,5 milhao de habitantes que desde 1972 nao contava com sinalizaçao nas ruas, devido a um terremoto devastador de 6,2º na escala Richter que arrasou com a cidade. Desde entao as pessoas têm se localizado através de pontos de referência, como árvores, monumentos e edifícios que deixaram de existir. Muitos nicaraguenses inclusive acreditam que a música “Where the Streets Have No Name” (Onde as Ruas Nao Têm Nome), da banda irlandesa U2, foi inspirada na cidade – embora a versao oficial dê conta que Bono escreveu a cançao enquanto visitava a Etiópia. Seja como for, a Gallo Más Gallo, rede de eletrodomésticos da Nicarágua, resolveu restituir o sistema de sinalizaçao de Manágua, e a campanha de lançamento da iniciativa, criaçao da CCCP-McCann Nicarágua, foi intitulada justamente “Where the Streets Have No Name”. A açao consistiu na identificaçao dos 30 principais pontos de referência da cidade, colocando sinalizaçoes em cada um deles e também inserindo-os no Google Maps com informaçoes históricas. Logo a campanha ganhou a cobertura jornalística de toda a imprensa nacional, como mostra o estudo de caso logo acima.

publicidade publicidade