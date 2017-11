Interbrand divulga Ranking das Marcas Brasileiras Mais Valiosas 2017

A Interbrand anuncia o ranking das 25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas em 2017. A divulgaçao oficial aconteceu na noite dessa 4ª feira, 29, durante evento na Escola Britânica de Artes Criativas (EBAC), na capital paulista. As 5 primeiras posiçoes ficaram, respectivamente, com Itaú, Bradesco, Skol, Brahma e Banco do Brasil. Uma nova marca integra o ranking deste ano – Fleury, ocupando a 25ª posiçao. É a 1ª marca do setor de saúde a entrar no ranking da Interbrand. O valor total do portfólio que compoe esta ediçao cresceu 6,4%, totalizando R$ 116,7 bilhoes. Das 25 marcas ranqueadas, apenas 5 perderam valor. “Se, por um lado, o cenário político continua flutuante e a tímida retomada da confiança no ambiente econômico promete uma recuperaçao lenta e a longo prazo, por outro, o Ranking das Marcas Brasileiras Mais Valiosas de 2017 nos mostra que os resultados de um bom trabalho de marca em tempos de cautela aparecem rápido“, declara Daniella Bianchi, diretora geral da Interbrand Sao Paulo. Fazer parte das 25 marcas mais valiosas também ficou mais difícil. Pela 1ª vez, a 25ª marca ultrapassou os R$ 400 milhoes, uma valorizaçao de 10% em comparaçao ao ranking de 2016. Para mais informaçoes acesse www.interbrand.com/br. Confira abaixo, na íntegra, o ranking das Marcas Brasileiras Mais Valiosas 2017 (valores em R$ milhoes):

