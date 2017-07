Internet br se entusiasma com suposta “volta do Orkut”, relembra os velhos tempos

Nao, o Orkut nao voltou – nao oficialmente –, mas a notícia da criaçao de uma réplica do site, que aparentemente funciona tal e qual o original, deixou a internet brasileira em polvorosa nessa 4ª feira. Como explica o Tecnoblog, o site, disponível no endereço orkut.li, nao tem nenhuma relaçao com o Google, embora possua o mesmo layout e os recursos da antiga rede social queridinha dos brasileiros. Registrado em 04 de agosto de 2006, quando o Orkut ainda estava em pleno funcionamento, o domínio orkut.li está em nome de ‘Murilo Fraga’, mas os dados podem ser falsos, alerta o Tecnoblog. Existe a suspeita de que o site esteja sendo usado para roubar informaçoes dos usuários, prática criminosa conhecida como ‘phishing’. Ou seja, todo cuidado é pouco. De qualquer forma, a internet nao se conteve – ‘Orkut’ está nos Trending Topics Brasil no Twitter desde hoje cedo, impulsionado por tuites de saudosos dos scraps, dos depoimentos, das comunidades e de joguinhos como a ‘Colheita Feliz; veja abaixo.

meu filho, quando eu cheguei aqui na internet era tudo mato e só podia 12 fotos no álbum do orkut — Glauber Macario (@glaubermacario) 12 de julho de 2017

2010 Face vai matar o Orkut

2017 Orkut volta na calada da noite mostra seu revival junta suas comunidades ao som de Sweet Dreams — Osmar (@Osmarrs) 12 de julho de 2017

Gente se o orkut voltar, bora invadir lá antes que o pessoal chato do facebook!!! q q vcs me diz — Insta: uaimatheus (@uaimatheus) 12 de julho de 2017

Com o boato do retorno do orkut, eu só penso que é a vida dando mais uma chance de repassar as correntes e a vida se encaixar… — Marginal Alado (@fiineves) 12 de julho de 2017

se o orkut voltar mesmo eu vou querer o meu joguinho da colheita feliz com toda a minha horta de volta — alysøn (@stranwberryes) 12 de julho de 2017

Queria tanto q esse boato da volta do orkut fosse real VEM ÍCONE RESSURGIR DAS CINZAS PRA PISAR MUITO NO FACEBOOKpic.twitter.com/cyLYjZvXNO — raposa felpuda (@luscatic) 12 de julho de 2017

Se no novo Orkut não tiver Colheita Feliz nem BuddyPoker nem precisa voltar pic.twitter.com/jR44sQ1PUP — João 🌐 (@JoaoPdrao) 12 de julho de 2017

entrando no orkut pra terminar meu álbum “em construção” — cleytu (@cleytu) 12 de julho de 2017

Orkut voltou

Orkut não voltou

É vírus

Não é vírus pic.twitter.com/l7Z4umc8Mo — Ramon Lacerda (@NonLacerda) 12 de julho de 2017

Eu ia criar uma conta no Orkut, mas desisti, porque olha… pic.twitter.com/UGhlyzuY9Z — Vanderson Dantas (@vandersondants) 12 de julho de 2017

agora vcs zoa o orkut mas teve uma epoca que ele era tipo nubank so entrava os topper que tinha convite — varelia (@kkkkjkajd) 12 de julho de 2017

no Orkut vc via a foto da pessoa e fazia sabe o que? nada. não dava like. não tinha coração. fechava a página e seguia a vida — Danilo Sanches (@danilo_sanches) 12 de julho de 2017

me preparando pra tirar fotos pro orkut pic.twitter.com/iPToxSONlM — Grey (@wirisgiannini) 12 de julho de 2017

saudades do meu Orkut pic.twitter.com/TsUwuYLOyq — løucas silva silva (@lucasacou) 12 de julho de 2017

