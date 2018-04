Investigaçao leva à renúncia de Martin Sorrell – deixa o grupo WPP depois de 33 anos

CEO da WPP desde 1986, Sir Martin Sorrell deixou o grupo neste sábado, dia 14 de abril. Em comunicado, o maior grupo publicitário do mundo confirmou que Sorrell renunciou ao cargo. A notícia vem depois da confirmaçao, no início do mês, de que o board da WPP abriu uma investigaçao contra o executivo, sob alegaçoes de “conduta pessoal inapropriada” e uso indevido de ativos da empresa. Ainda segundo o comunicado da empresa, o anúncio conclui a investigaçao, que “nao envolveu quantidades que sao materiais”. “Eu obviamente estou triste em deixar a WPP depois de 33 anos”, afirmou Sorrell em seu próprio comunicado – “Ela foi uma paixao, foco e fonte de energia por muito tempo. No entanto, acredito que é do melhor interesse da empresa que eu renuncie agora.” Até a escolha de um novo CEO, Roberto Quarta, Chairman da WPP, exercerá a funçao de Chairman Executivo. Enquanto isso, Sorrell continuará disponível para ajudar na transiçao. Leia na íntegra na Adweek.

publicidade publicidade