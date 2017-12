Já viu os emojis especiais para a fase final do #TheVoiceBrasil?

Quem tuitou essa noite durante o The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) ou acompanhou o programa também na 2ª tela já deve ter visto os emojis criados especialmente para a fase final do programa. As imagens ficarao disponíveis até o encerramento do reality show, no dia 21 de dezembro. Quatro do total de 7 emojis homenageiam os técnicos – #TimeLulu para Lulu Santos (@LuluSantos), #TimeBrown para Carlinhos Brown (@carlinhosbrown), #TimeIvete para Ivete Sangalo (@ivetesangalo) e #TimeTelo para Michel Teló (@micheltelo). Os apresentadores Mariana Rios e Tiago Leifert também ganharam seus próprios emojis, disponíveis a partir das hashtags #MarianaRios e #TiagoLeifert. Uma das imagens ilustra o símbolo do programa, acionado por #TheVoiceBrasil. Até o momento, o programa já gerou mais de 1 milhao de tuites no Brasil.

