Jô Soares volta ao SBT, mas por enquanto só em reprise de ‘A Praça É Nossa’

Os rumores de que Jô Soares estaria com as malas prontas rumo ao SBT nao se confirmaram. Ao invés disso, Jô renovou seu contrato com a Globo, mas deve fazer de 2017 um ano sabático e retornar à emissora em 2018, em atraçao ainda nao definida. Enquanto isso, aparece nesta 5ª feira, dia 12, em reprise de sua participaçao em ‘A Praça É Nossa’, no canal de Silvio Santos. Segundo a Folha, desde o início do ano o programa de humor tem levado ao ar seus melhores momentos. Além de Jô, a ediçao de hoje do humorístico reexibe quadros de Zé Bonitinho e da Velha Surda.

