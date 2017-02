Jornal do Brasil vai voltar às bancas do Rio de Janeiro – 1ª ediçao deve sair em maio

Fundado em 1891, o ‘Jornal do Brasil’ teve sua última ediçao impressa no dia 31 de agosto de 2010. Desde entao, mantém-se exclusivamente na internet sob o slogan “O primeiro jornal 100% digital do país“. Agora, a notícia de que vai voltar à circulaçao em maio, mas apenas nas bancas cariocas – nao haverá assinaturas. Segundo matéria da Folha de Sao Paulo, o empresário Omar Peres fechou, neste mês, negócio com Nelson Tanure, antigo controlador da empresa. “O objetivo é vender diariamente cerca de 30 mil exemplares do ‘novo JB’, um dos marcos do jornalismo brasileiro dos anos 1950 até os anos 1990. A princípio, a publicaçao terá 2 cadernos, um com 16 páginas e outro com 6, e aos domingos ganhará uma ediçao ampliada com 24 páginas no 1º caderno“, diz a Folha. Peres afirma que “as pessoas sentem falta do jornal e queremos resgatá-las. Faremos um produto carioca que fale do Rio, que ofereça uma visao do Brasil e do mundo, mas que tenha informaçoes exclusivas sobre o que acontece aqui“. A Redaçao vai funcionar na avenida Rio Branco, no centro da cidade, e deve contar com 30 profissionais. Leia na íntegra aqui.

