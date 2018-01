No ar | Jornal Nacional agora é disponibilizado em voos da TAP

A partir de agora, o Jornal Nacional está disponível para passageiros da TAP Air Portugal. A parceria, fechada pela Globo com a companhia aérea, coloca o telejornal dentre as opçoes de noticiário a bordo nos voos de longa distância, com destaque para as rotas entre o Brasil e a Europa. Com alcance médio diário de 43 milhoes de pessoas, é a 1ª vez que o Jornal Nacional será oferecido na íntegra para uma companhia aérea internacional.

