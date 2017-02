Jornalista do SBT promoveu marca de camisas nas redes sociais, emissora vetou

Essa semana, o repórter Darlisson Dutra, do SBT, publicou em suas contas no Facebook e no Instagram uma foto que serviu como anúncio para uma camisaria. Segurando uma folha de papel e o microfone da emissora, Dutra escreveu – “Todo o segredo do jornalista tá nesse papel aí chamado pauta. Nao revelo pra ninguém. Rs O segredo que posso contar é como virar modelo…” Em seguida vinha o elogio à marca que o contratou. O problema é que, como explica Mauricio Stycer, por uma questao ética, jornalistas costumam ser proibidos de fazer campanhas publicitárias. O SBT informa que os jornalistas da emissora nao podem fazer publicidade e, por isso, Darlisson foi orientado a retirar a frase em que divulgava as qualidades da marca de camisa.

Todo o segredo do jornalista tá nesse papel aí chamado pauta. Não revelo pra ninguém. Rs 😇 #jornalismo #sbt #sbtcompartilhe #jornalista Uma foto publicada por Darlisson Dutra (@darlissondutra) em Fev 7, 2017 às 6:19 PST

