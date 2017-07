Justiça determina retirada do ar de propaganda da prefeitura do Rio de Janeiro

Deu no Ancelmo – a juíza Mirela Erbisti, da 3ª Vara de Fazenda Pública do Rio, determinou nessa 2ª feira, por meio de liminar, a retirada do ar da campanha publicitária da prefeitura do Rio que usa a expressao “Cuidando das pessoas”. O problema é que a frase foi o slogan da última campanha eleitoral do agora prefeito Marcelo Crivella. Segundo a juíza, as peças devem ter “caráter educativo, informativo ou de orientaçao social, nao podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoçao pessoal de autoridades ou servidores públicos”. A açao foi movida pelo deputado Pedro Paulo, que pede a devoluçao, aos cofres públicos, dos valores gastos com a campanha até entao.

