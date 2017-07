KFC lança comercial estrelado por ‘Hodor’, de Game of Thrones – assista aqui

Para os fãs de Game of Thrones, Hodor dispensa apresentaçoes. Ele é o personagem que só fala uma palavra – ‘Hodor’. A origem do nome – origem trágica, diga-se de passagem – foi explicada em um dos episódios da última temporada. Pegando carona na popularidade da série, que retorna com sua 7ª temporada dentro de poucos dias, o KFC lançou o comercial ‘Lunchtime is coming…’. Estrelado por Kristian Nairn – Hodor em pessoa –, o filme mostra como surgiu o novo prato da rede de fast-food – frango com arroz. Nairn, aqui um atendente da lanchonete, anota dezenas de pedidos de ‘Chicken with Fries’ (frango com fritas) e repete essa frase tantas vezes, mas tantas vezes, que acaba dizendo ‘Chicken with Rice’ (frango com arroz). Sensível, o site Shortlist acha, no entanto, que ainda é cedo demais para fazer piada com a história de Hodor. ;-)

