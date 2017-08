Ki-Suco volta ao mercado – campanha tem hit dos anos 90 e YouTuber de sucesso

Clássico produto da infância de muitos brasileiros nos anos 80 e 90, o Ki-Suco está de volta ao mercado – “agora com suco da fruta“, anuncia. A campanha, assinada pela Africa, será veiculada em todo o país, com o desafio de restabelecer a conexao emocional do produto com os consumidores. Para marcar o retorno, a agência desenvolveu uma versao especial de “Brincadeira de Criança”, do Molejo, e um clipe protagonizado por frutinhas animadas dos 6 sabores de Ki-Suco. Além de filmes para TV e uma estratégia de desdobramentos digitais, a marca aproveitou o sucesso do YouTuber brasileiro Whindersson Nunes para divulgar a volta do suco em pó. Em seu canal, Whindersson divulgou um vídeo com o tema “Crianças de antigamente e crianças de hoje”, comparando as duas geraçoes e aproveitando para falar da volta do suco.

