Lego agora tem um submarino amarelo que vem com os 4 integrantes dos Beatles

Se você é fã dos Beatles e gosta de Lego, agradeça a Kevin Szeto. O músico e compositor sugeriu à fabricante de brinquedos, através da plataforma Lego Ideas, um kit do submarino amarelo. Sua criaçao atingiu os 10 mil votos necessários para ser considerado pela empresa dinamarquesa – foi aprovado e agora já está em fase de produçao. Além do icônico submarino amarelo, o kit traz os bonecos de Ringo, Paul, John e George. A parte superior do submarino se abre, permitindo que os 4 bonequinhos sejam colocados lá dentro. O kit, que tem cerca de 550 peças, inclui ainda um boneco de Jeremy Hillary Boob, personagem que aparece no filme ‘Yellow Submarine’, de 1968. Segundo o io9, o Lego dos Beatles estará disponível em novembro, por USD 60.

