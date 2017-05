Lembra do “Chupa Folha”? Jornal abriu processo contra jornalista e agora foi multado

Em julho de 2015, em sua última publicaçao na Folha de Sao Paulo, o repórter Pedro Ivo Tomé formou a frase “Chupa Folha” com a inicial de cada parágrafo de seu texto. O caso gerou muita repercussao e a Folha moveu uma açao de danos morais contra o jornalista – mas tem sido derrotada na justiça desde entao. A última atualizaçao sobre o caso vem do Comunique-se. O portal informa que o jornal agora foi multado por alongar o andamento do processo – “A decisao dos magistrados da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Regiao (TRT-SP) determina a puniçao ao veículo de comunicaçao por ‘protelar decisoes’. Em texto divulgado no site do TRT-SP, as informaçoes mostram que nao ficou comprovada a lesao à imagem, bom nome e boa fama da Folha, o que nao justifica, portanto, que o jornalista tenha de indenizar a empresa de mídia por danos morais. Após a decisao, o impresso recorreu, o que foi considerado pelos magistrados como embargos de declaraçao ‘meramente protelatório’. Segundo o acórdao, ‘a embargante, de maneira temerária, está alongando indevidamente o andamento do feito’. Assim, rejeitaram os embargos opostos para manter na íntegra o acórdao e aplicaram à Folha uma multa de 2% sobre o valor da causa em favor do jornalista.” Leia na íntegra aqui.

