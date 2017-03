LG lava roupa no meio do deserto do Atacama com água extraída de cactos

Por ocasiao do Dia Mundial da Água, comemorado hoje, dia 22 de março, a LG promoveu um experimento inusitado – levou sua Lava&Seca Smart Care para lavar roupa em pleno deserto do Atacama, no Chile, abastecida por água extraída de cactos. O objetivo é mostrar que a lavadora consome menos água do que as lavadoras convencionais e incentivar a economia dos recursos naturais. A açao é da agência Y&R e marca o lançamento da plataforma ‘Campo de Teste’, que coloca os produtos da LG para enfrentar situaçoes atípicas, através de diferentes desafios. O filme ‘Lava e Seca do Deserto’ conta com a participaçao do botânico Ricardo Cardim. A criaçao é de Daniel Groove, Felipe Pavani, Bernardo Tavares e Marcos Lee, com direçao de criaçao de Rafael Pitanguy e Victor Sant’Anna. A produtora é a 7Filmes.

