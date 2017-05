LinkedIn revela as 25 empresas onde os brasileiros sonham trabalhar

O LinkedIn divulga hoje a lista ‘Top Companies 2017‘, com as 25 empresas onde os brasileiros mais desejam trabalhar. O ranking elenca as empresas mais procuradas pelos profissionais a partir de dados do LinkedIn e de açoes dos mais de 500 milhoes de usuários da plataforma. GPA, UOL e Bunge lideram a lista pelo 2º ano consecutivo e 8 empresas aparecem pela 1ª vez – UOL, Rede Globo, Netshoes, Deloitte, Porto Seguro, KPMG, Danone e Carrefour. Além do Brasil, outros 6 países divulgam o mesmo ranking – Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Austrália e Índia. As 25 empresas onde os brasileiros sonham trabalhar sao:

