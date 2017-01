LinkedIn revela os 10 jargoes mais usados pelos brasileiros em 2016

Pelo 4º ano consecutivo, o LinkedIn divulga a lista das “buzzwords” brasileiras, ou seja, palavras que de tao usadas em perfis, já perderam sua força e se tornaram chavoes ou clichês. A iniciativa faz parte de uma campanha global (#startsomething) que acontece sempre em janeiro, mês em que os usuários mais atualizam seus perfis, e pretende mostrar que essas palavras nao agregam nenhum valor aos perfis profissionais. Ao invés de recorrer a elas, a sugestao é que as pessoas usem uma linguagem natural ao descrever suas funçoes e habilidades, aproveitando o espaço do LinkedIn para falar sobre os resultados alcançados dentro da empresa, por exemplo. “Empresas e candidatos buscam hoje uma melhor combinaçao de cultura e valores. Para que isso aconteça, é necessário que as pessoas se descrevam de forma verdadeira e espontânea, evitando palavras e frases que já viraram lugar comum”, afirma Fernanda Brunsizian, Gerente Sênior de Comunicaçao do LinkedIn para América Latina. Em 2016, no Brasil, a palavra “especializado” alcançou o topo da lista pela 1ª vez, ocupando o lugar de “responsável”, que liderava desde 2013. Confira abaixo a lista completa das top 10 palavras de 2016:

Especializado Líder Estratégico Focado Responsável Com experiência Inovador Apaixonado Criativo Excelente

A seguir, a evoluçao das palavras mais usadas no Brasil de 2013 a 2015:

2013 2014 2015 Responsável Responsável Responsável Estratégico Estratégico Liderança Multinacional Criativo Estratégico Dinâmico Sólida experiência Sólida experiência Organizacional Extensa experiência Criativo Especialista Experiência internacional Planejamento estratégico Criativo Especializado Extensa experiência Eficaz Planejamento estratégico Experiência internacional Inovador Apaixonado Apaixonado Competitivo Motivado Motivado

Para ilustrar a campanha, o LinkedIn criou peças com personalidades históricas, mostrando como seria se elas utilizassem esses jargoes – veja abaixo.

