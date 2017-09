Livro de história da Arábia Saudita mostra Mestre Yoda na fundaçao da ONU (!)

O Mestre Yoda é mesmo um personagem muito importante – foi essencial até na fundaçao da ONU, em 1945. Ok, isso nao é verdade, mas, na Arábia Saudita, uma foto do simpático mestre jedi de ‘Star Wars‘ presente na fundaçao das Naçoes Unidas se popularizou. Isso porque a imagem foi parar nos livros de história do ensino médio no país, com Yoda sentado ao lado do Rei Faisal, que representou os sauditas na reuniao que deu origem à ONU. Na verdade, a montagem é um trabalho do artista Abdullah Al Shehri, que é famoso por misturar ícones da cultura pop em meio a fotografias históricas – mas ele nega que tenha qualquer coisa a ver com o uso dessa obra num livro didático. Que confusao! Será que foi um estagiário que pegou a 1ª imagem que apareceu no Google? Notícia do The Independent.

