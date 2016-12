#maislidas2016 | Companhia aérea oferece viagem grátis – se todos os passageiros decidirem pelo mesmo destino ;-)

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 02/03

Em um momento de alta tensao política nos Estados Unidos – e nao só nos Estados Unidos –, a JetBlue fez um experimento bastante interessante. A 30 mil pés, os 150 passageiros do voo 603 foram avisados de que todos eles poderiam ganhar uma passagem de ida e volta para qualquer um dos destinos da companhia aérea – contanto que todos decidissem, de forma unânime, qual seria o destino. :-) A premissa da campanha é a seguinte – se os líderes do país nao conseguem chegar a um acordo, será que os cidadaos comuns sao capazes? “Queríamos descobrir se as pessoas reais em um voo da JetBlue teriam mais facilidade em colocar suas diferenças de lado e conversar com quem está do outro lado do corredor”, explica a empresa. A 1ª decisao a ser tomada era se o destino seria doméstico ou internacional. Como a maioria decidiu por um voo internacional, logo veio a decisao mais importante, que deveria ser unânime. Os 2 destinos mais votados foram Costa Rica e o arquipélago de Turks e Caicos, e entao todos deveriam chegar a uma conclusao definitiva. Afinal de contas, ou todos ganhavam ou ninguém ganhava. Depois de muita conversa e argumentos de ambos os lados, os passageiros chegaram a um consenso – assista ao vídeo e veja como foi. Moral da história? “Quando as pessoas chegam a um acordo e trabalham juntas, todos os lados podem ganhar”. Via Brand Flakes for Breakfast.

