#maislidas2016 | Essa capa da Piauí resume a atual situaçao política brasileira – já tinha visto?

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 30/03

A ediçao 112 da revista Piauí, publicada em janeiro deste ano, mostra Michel Temer e Eduardo Cunha aos beijos e abraços, com um adesivo de ‘Fora Dilma’ ilustrando as intençoes desse relacionamento amoroso. A ilustraçao da russa Nadia Khuzina é inspirada no beijo entre o líder soviético Leonid Brezhnev e o entao presidente da extinta Alemanha Oriental Erich Honecker, em 1979, por ocasiao do 30º aniversário da República Democrática Alemã. A imagem foi imortalizada no muro de Berlim, em grafite intitulado “Meu Deus, Me Ajude a Sobreviver a esse Amor Fatal”, também conhecido como “Beijo Fraterno”, obra do artista russo Dmitri Vubrel.

