#maislidas2016 | Humorista Fábio Rabin volta ao Pânico depois de 8 anos

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 22/01

O programa Pânico anuncia a chegada do humorista Fábio Rabin à equipe do programa. Rabin já foi da turma de Emílio Surita em 2008 e em 2015 participou do programa sendo trolado por seus amigos Daniel Zukerman e Patrick Maia durante seu show de stand-up comedy ‘Queimando o Filme’, em Sao Paulo. O humorista atualmente está em cartaz no Teatro Fashion Mall, no Rio de Janeiro, até o dia 28 de fevereiro. Nesta semana, Fábio está em Portugal gravando suas 1as matérias junto com Zukerman, e no dia 31 de janeiro, na volta do Pânico ao vivo, ele estreia na Band.

