#maislidas2016 | Meninos vestem shortinhos em apoio a protesto de meninas no RS

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 26/02

Depois que alunas do Colégio Anchieta, de Porto Alegre, fizeram um protesto e criaram o abaixo-assinado ‘Vai ter shortinho sim‘, exigindo que “ao invés de ditar o que as meninas podem vestir, [a instituiçao] dite o respeito“, alunos de outro colégio da regiao demonstraram solidariedade à causa. Na manhã dessa 6ª feira, vestindo shorts, alunos do Colégio Sinodal, de Sao Leopoldo, seguraram folhas A4 com a frase ‘Eles Por Elas‘, traduçao da campanha #HeForShe. ;-) Via Bombô. | Foto: Tiago da Rosa

