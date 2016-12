#maislidas2016 | Netflix já tem mais assinantes do que a Sky e fatura mais do que o SBT

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 13/12

“Em operaçao no Brasil há apenas 5 anos, a Netflix tem números que já superam a 2ª maior operadora de TV por assinatura e a 3ª rede de TV aberta do país.” Quem informa é o Notícias da TV, que obteve com exclusividade dados sobre o serviço de streaming – a plataforma tem cerca de 6 milhoes de assinantes no país e seu faturamento anual está estimado em R$ 1,290 bilhao, quase 30% a mais do que o SBT. Se fosse uma operadora de TV por assinatura, a Netflix só perderia para a NET, que tinha 7,2 milhoes de clientes em outubro. Já a Sky fechou o mês com 5,3 milhoes de assinantes. O site diz ainda que o Brasil está entre os 3 maiores mercados da Netflix depois dos EUA e que o serviço está crescendo mais por aqui do que na média mundial. Os números citados na matéria nao sao oficiais porque a Netflix só divulga dados de assinantes e receita nos EUA – ao invés disso, foram calculados a partir de logins, tráfego de dados e pesquisas de mercado por uma empresa que pediu para nao ser identificada. A margem de erro é de até 10%. | Na imagem, Reed Hastings, CEO da Netflix



publicidade publicidade